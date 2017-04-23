И.Радивилов завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На европейском первенстве по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии, копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
“Бронза” в активе нашего бронзового призера Олимпийских игр-2012 Игоря Радивилова.
В упражнениях на кольцах украинец с результатом 15,033 занял третье место на пьедестале почета.
Как сообщал УНН, Олег Верняев завоевал золотую награду на чемпионате Европы в Румынии в многоборье.