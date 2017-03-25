І.Пономарьову та М.Максаковій надали держохорону - нардеп

Відповідаючи на запитання журналіста, чи відповідає дійсності інформація щодо наданої держохорони М.Максаковій, А.Геращенко відповів: "Так, надана державна охорона – і їй, і Іллі Пономарьову, який також дав свідчення проти Януковича і щодо агресивної загарбницької війни Російської Федерації", - сказав А.Геращенко.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.