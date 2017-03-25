І.Пономарьову та М.Максаковій надали держохорону - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишнім депутатам держдуми Росії Іллі Пономарьову і вдові Дениса Вороненкова Марії Максаковій надана державна охорона. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи відповідає дійсності інформація щодо наданої держохорони М.Максаковій, А.Геращенко відповів: "Так, надана державна охорона – і їй, і Іллі Пономарьову, який також дав свідчення проти Януковича і щодо агресивної загарбницької війни Російської Федерації", - сказав А.Геращенко.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.