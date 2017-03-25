И.Пономареву и М.Максаковой предоставили госохрану - нардеп

Отвечая на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация о предоставленной госохраны М.Максаковой, А.Геращенко ответил: "Да, предоставлена ​​государственная охрана - и ей, и Ильи Пономареву, который также дал показания против Януковича и по агрессивной захватнической войны Российской Федерации", - сказал А.Геращенко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.