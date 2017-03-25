И.Пономареву и М.Максаковой предоставили госохрану - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывшим депутатам Госдумы России Ильи Пономареву и вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой предоставлена государственная охрана. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.
Отвечая на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация о предоставленной госохраны М.Максаковой, А.Геращенко ответил: "Да, предоставлена государственная охрана - и ей, и Ильи Пономареву, который также дал показания против Януковича и по агрессивной захватнической войны Российской Федерации", - сказал А.Геращенко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.