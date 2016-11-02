І.Петряк про матч проти "Феєнорду": Намагатимемось завтра виправити помилки
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Півзахисник луганської "Зорі" Іван Петряк на передматчевій прес-конференції розповів журналістам про свої відчуття напередодні матчу з "Феєнордом", який відбудеться завтра в Одесі. Про це повідомили у прес-службі ФК "Зоря", передає УНН.
Петряк зауважив, що власне він зіграв невдачно, а команді не вистачило агресивності в атаці.
"Звичайно, хотілося б у перших турах набрати більше очок. Зараз у нас тільки одна гра - в голові. Ми готуємося, розбираємо гру суперника. Нам трохи не вистачило агресивності в атаці. Намагатимемось завтра виправити помилки. Не буду розкривати всі карти. Завтра все побачите. Постараємося зіграти так, щоб здобути хороший результат", - розповів І.Петряк.
Нагадаємо, завтра в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбудеться матч групового етапу Ліги Європи 2016/17 з "Феєнордом" (Ротердам, Нідерланди).