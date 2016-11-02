И.Петряк о матче против "Фейенорда": Постараемся завтра исправить ошибки

Петряк заметил, что собственно он сыграл неудачно, а команде не хватило агрессивности в атаке.

"Конечно, хотелось бы в первых турах набрать больше очков. Сейчас у нас только одна игра - в голове. Мы готовимся, разбираем игру соперника. Нам немного не хватило агрессивности в атаке. Постараемся завтра исправить ошибки. Не буду раскрывать все карты. Завтра все увидите. Постараемся сыграть так, чтобы получить хороший результат", - рассказал И.Петряк.

Напомним, завтра в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч группового этапа Лиги Европы 2016/17 с "Фейеноордом" (Роттердам, Нидерланды).