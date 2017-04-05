І.Насалик: відновлення роботи призупинених ТЕС ймовірне в середині травня

“Я думаю, що вони (Трипільська та Зміївська ТЕС — ред.) включаться в середині травня”, — сказав він.

За словами І.Насалика, завтра планується призупинити роботу Зміївської ТЕС. “Завтра Зміївська (Зміївська ТЕС — ред.) зупиняється. Нам не потрібні ці потужності. Ми використовуємо ТЕС і ТЕЦ не в базі, а тільки в добовому регулюванні (під час пікових навантажень — ред.). Тобто, що працюють на антрацитовій групі”, — наголосив він.

Міністр пояснив, що в цьому році збільшено у виробництві електроенергії частку АЕС до 60%. До того ж, уточнив він, один блок АЕС стоїть в запасі. “Наразі немає проблем (із забезпеченням електроенергією — ред.)”, — додав він.

І.Насалик пояснив, що проблема з навантаженням на енергетичну систему буде влітку, коли люди почнуть масово вмикати кондиціонери. “І тоді піде велике добове регулювання. Якщо зараз добове регулювання на рівні 1,5 тис. МВт, то там буде десь близько 3 тис. МВт і тоді нам потрібно буде піднімати і Трипільку, і Зміївку”, — уточнив він.

Міністр зазначив, що на сьогодні більшість навантажень на систему покриваються за рахунок гідроенергетики, а якщо не вистачає, то залучають ТЕС.

За словами міністра, роботу цих ТЕС зупиняють ще й через ремонтні роботи. “Є розписане і затверджене наказом проведення ремонтних робіт. Не можуть всі відразу піти ремонтуватися. Ми розбили по пунктах до кінця року, хто, коли ремонтується. В першу чергу, поставлено на ремонт ТЕС, які працюють на антрацитовій групі”, — розповів міністр.

Крім того, зазначив І.Насалик, Зміївська ТЕС зупиняється і через те, що там буде запущений другий блок на газовій групі вугілля, який має запрацювати до кінця місяця.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць.