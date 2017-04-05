И.Насалик: восстановление работы приостановленных ТЭС вероятно в середине мая

"Я думаю, что они (Трипольская и Змиевская ТЭС - ред.) включатся в середине мая", - сказал он.

По словам И.Насалика, завтра планируется приостановить работу Змиевской ТЭС. "Завтра Змиевская (Змиевская ТЭС - ред.) останавливается. Нам не нужны эти мощности. Мы используем ТЭС и ТЭЦ не в базе, а только в суточном регулировании (во время пиковых нагрузок - ред.). То есть, работающих на антрацитового группе", - подчеркнул он.

Министр пояснил, что в этом году увеличено в производстве электроэнергии долю АЭС до 60%. К тому же, уточнил он, один блок АЭС стоит в запасе. "Сейчас нет проблем (с обеспечением электроэнергией - ред.)", - добавил он.

И.Насалик пояснил, что проблема с нагрузкой на энергетическую систему будет летом, когда люди начнут массово включать кондиционеры. "И тогда пойдет большое суточное регулирование. Если сейчас суточное регулирование на уровне 1,5 тыс. МВт, то там будет где-то около 3 тыс. МВт и тогда нам нужно будет поднимать и Трипольку (Трипольская ТЭС - ред.), и Змиевку (Змиевская ТЭС - ред.)", - уточнил он.

Министр отметил, что на сегодня большинство нагрузок на систему покрываются за счет гидроэнергетики, а если не хватает, то привлекают ТЭС.

По словам министра, работу этих ТЭС останавливают еще и ремонтные работы. "Есть расписано и утверждено приказом проведения ремонтных работ. Не могут все сразу пойти ремонтироваться. Мы разбили по пунктам до конца года, кто, когда ремонтируется. В первую очередь, поставлен на ремонт ТЭС, работающие на антрацитовой группе", - рассказал министр.

Кроме того, отметил И.Насалик, Змиевская ТЭС останавливается и потому, что там будет запущен второй блок на газовой группе угля, который должен заработать до конца месяца.

Напомним, 16 марта Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике в месяц.