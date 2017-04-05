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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45887 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159606 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117875 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117335 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113030 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104613 просмотра

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И.Насалик: восстановление работы приостановленных ТЭС вероятно в середине мая

И.Насалик: восстановление работы приостановленных ТЭС вероятно в середине мая

Киев  •  УНН

 • 29117 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине планируют приостановить работу нескольких ТЭС, в частности завтра временно остановят Змиевскую теплоэлектростанцию. Возобновление работы остановленных ТЭС вероятно в середине мая. Об этом рассказал в комментарии УНН министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Я думаю, что они (Трипольская и Змиевская ТЭС - ред.) включатся в середине мая", - сказал он.

По словам И.Насалика, завтра планируется приостановить работу Змиевской ТЭС. "Завтра Змиевская (Змиевская ТЭС - ред.) останавливается. Нам не нужны эти мощности. Мы используем ТЭС и ТЭЦ не в базе, а только в суточном регулировании (во время пиковых нагрузок - ред.). То есть, работающих на антрацитового группе", - подчеркнул он.

Министр пояснил, что в этом году увеличено в производстве электроэнергии долю АЭС до 60%. К тому же, уточнил он, один блок АЭС стоит в запасе. "Сейчас нет проблем (с обеспечением электроэнергией - ред.)", - добавил он.

И.Насалик пояснил, что проблема с нагрузкой на энергетическую систему будет летом, когда люди начнут массово включать кондиционеры. "И тогда пойдет большое суточное регулирование. Если сейчас суточное регулирование на уровне 1,5 тыс. МВт, то там будет где-то около 3 тыс. МВт и тогда нам нужно будет поднимать и Трипольку (Трипольская ТЭС - ред.), и Змиевку (Змиевская ТЭС - ред.)", - уточнил он.

Министр отметил, что на сегодня большинство нагрузок на систему покрываются за счет гидроэнергетики, а если не хватает, то привлекают ТЭС.

По словам министра, работу этих ТЭС останавливают еще и ремонтные работы. "Есть расписано и утверждено приказом проведения ремонтных работ. Не могут все сразу пойти ремонтироваться. Мы разбили по пунктам до конца года, кто, когда ремонтируется. В первую очередь, поставлен на ремонт ТЭС, работающие на антрацитовой группе", - рассказал министр.

Кроме того, отметил И.Насалик, Змиевская ТЭС останавливается и потому, что там будет запущен второй блок на газовой группе угля, который должен заработать до конца месяца.

Напомним, 16 марта Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике в месяц.

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