І.Насалик не виключив можливість зупинки Луганської ТЕС

“Є питання води зараз, водоканалу (в Луганській області — ред.). Не йде оплата, і одне з питань, яке буде стояти на Мінську сьогодні, це, в тому числі, що ми з одної сторони не можемо забезпечити "Луганку" (Луганську ТЕС — ред.) антрацитовою групою вугілля — у нас немає маршрутів поставки, крім неконтрольованої території, або з Росії, і ми повинні відключати водоканал”, — сказав І.Насалик.

Він пояснив, що на сьогодні Міністерство енергетики не може забезпечити генерацією цей об’єкт через відсутність відповідної логістики.

І.Насалик не виключив зупинення Луганської ТЕС.

“Може бути таке, що ми зупинемо "Луганку". По нашій території ми компенсуємо це за рахунок Сєверодонецької ТЕС — включемо блоки на газове вугілля, перекинемо зі „Слав’янки“ (Слов’янської ТЕС — ред.), але щоб забезпечити аж там, ми не зможемо”, — сказав І.Насалик.

Як повідомляв УНН, І.Насалик запевнив, що припинення енергопостачання в "ЛНР" - не політичне рішення.