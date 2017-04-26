И.Насалик не исключил возможность остановки Луганской ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не исключил, что энергоснабжение водоканала, который обеспечивает водой неконтролируемые украинским правительством территории Луганской области, может быть прекращено. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Есть вопрос воды сейчас, водоканала (в Луганской области — ред.). Не идет оплата, и один из вопросов, который будет стоять на Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны не можем обеспечить „Луганку“ (Луганская ТЭС — ред.) антрацитовой группой угля — у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории, или из России, и мы должны отключать водоканал”, — сказал И.Насалик.
Он пояснил, что на сегодняшний день Министерство энергетики не может обеспечить генерацией этот объект из-за отсутствия соответствующей логистики.
И.Насалик также не исключил остановки Луганской ТЭС.
“Может быть такое, что мы остановим „Луганку“. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкого ТЭС — включите блоки на газовое угля, перекинем со „Славянка“ (Славянской ТЭС — ред.), Но чтобы обеспечить а там, мы не сможем”, — сказал И.Насалик.
Как сообщал УНН, И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в “ЛНР” — не политическое решение.