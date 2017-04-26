И.Насалик не исключил возможность остановки Луганской ТЭС

“Есть вопрос воды сейчас, водоканала (в Луганской области — ред.). Не идет оплата, и один из вопросов, который будет стоять на Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны не можем обеспечить „Луганку“ (Луганская ТЭС — ред.) антрацитовой группой угля — у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории, или из России, и мы должны отключать водоканал”, — сказал И.Насалик.

Он пояснил, что на сегодняшний день Министерство энергетики не может обеспечить генерацией этот объект из-за отсутствия соответствующей логистики.

И.Насалик также не исключил остановки Луганской ТЭС.

“Может быть такое, что мы остановим „Луганку“. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкого ТЭС — включите блоки на газовое угля, перекинем со „Славянка“ (Славянской ТЭС — ред.), Но чтобы обеспечить а там, мы не сможем”, — сказал И.Насалик.

Как сообщал УНН, И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в “ЛНР” — не политическое решение.