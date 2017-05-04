І.Марченко і К.Бондаренко завершили виступи на міжнародних тенісних турнірах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Українські тенісисти Ілля Марченко та Катерина Бондаренко не змогли продовжити переможну ходу на турнірах в Кореї та Марокко, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
І.Марченко не зумів вийти до чвертьфіналу челленджера з призовим фондом 50 000 доларів в Кімчхоне (Південна Корея).
У матчі другого кола донеччанин, посіяний під 4 номером, за 2 години та 13 хвилин поступився представнику Японії Акірі Аснтіллану – 6:1, 7:5, 4:6.
Натомість третій номер жіночого тенісу України Катерина Бондаренко також не змогла вийти в чвертьфінал на змаганнях WTA в Рабаті (Марокко).
У матчі другого кола киянка за 1 годину 10 хвилин програла сьомій ракетці турніру Лорен Девіс з США – 1:6, 2:6.
Нагадаємо, що на попередньому тижні Еліна Світоліна виграла свій третій турнір у сезоні, виступаючи на кортах в Стамбулі.