И.Марченко и Е.Бондаренко завершили выступления на международных теннисных турнирах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинские теннисисты Илья Марченко и Екатерина Бондаренко не смогли продолжить победное шествие на турнирах в Корее и Марокко, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
И.Марченко не сумел выйти в четвертьфинал челленджера с призовым фондом 50 000 долларов в Кимчхоне (Южная Корея).
В матче второго круга дончанин, посеянный под 4 номером, за 2:00 и 13 минут уступил представителю Японии Акира Аснтиллану - 6:1, 7:5, 4:6.
Зато третий номер женского тенниса Украины Екатерина Бондаренко также не смогла выйти в четвертьфинал на соревнованиях WTA в Рабате (Марокко).
В матче второго круга киевлянка за 1:00 10 минут проиграла седьмой ракетке турнира Лорен Дэвис из США - 1:6, 2:6.
Напомним, что на предыдущей неделе Элина Свитолина выиграла свой третий турнир в сезоне, выступая на кортах в Стамбуле.