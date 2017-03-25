І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з американськими сенаторами Д. Маккейном та Р.Джонсоном

“Під час зустрічі Віце-прем’єр-міністр поінформувала американських колег про загострення ситуації на Сході України, посилення обстрілів українських позицій та свідомі провокації бойовиків”, — йдеться в повідомленні.

Також І.Климпуш-Цинцадзе подякувала за позицію Дж.МакКейна під час слухань в американському Сенаті 21 березня, на яких він вкотре підтримав ідею надання Україні летального озброєння та його особисті зусилля в контексті врегулювання ситуації на Донбасі.

“Українська сторона закликала до трансатлантичної єдності у питанні збереження західних санкцій проти РФ, а також до можливого включення до санкційних списків осіб, відповідальних за захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях, а також причетних до системних порушень прав людини на окупованих територіях”, — додали у прес-службі.