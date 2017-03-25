И.Климпуш-Цинцадзе встретилась с американскими сенаторами Д. Маккейном и Р.Джонсон

"Во время встречи Вице-премьер-министр проинформировала американских коллег об обострении ситуации на Востоке Украины, усиление обстрелов украинских позиций и сознательных провокациях боевиков", - говорится в сообщении.

Также И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за позицию Дж.Маккейна во время слушаний в американском Сенате 21 марта, на которых он в очередной раз поддержал идею предоставления Украине летального вооружения и его личные усилия в контексте урегулирования ситуации на Донбассе.

"Украинская сторона призвала к трансатлантическому единству в вопросе сохранения западных санкций против РФ, а также к возможному включению в санкционных списков лиц, ответственных за захват украинских предприятий на неподконтрольных Правительства территориях, а также причастных к системным нарушениям прав человека на оккупированных территориях", - добавили в пресс-службе.