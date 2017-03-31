І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником МЗС Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Міністра закордонних справ Італії Вінченцо Амендолою, передає УНН з посиланнями на прес-службу Кабінету Міністрів України.
Зазначають, що головними темами розмови стали співпраця країн на міжнародній арені, ситуація на сході України та прогрес реформ.
“Вінченцо Амендола розповів про плани співпраці та підтримку Італією питань, порушених Україною в рамках діяльності міжнародних організацій та інституцій, зокрема, в Раді Безпеки ООН, ОБСЄ, Європейському Парламенті та Європейській Раді,” — йдеться в повідомленні.
Представник Італії запевнив, що позиція його країни є непохитною в питаннях підтримки України на міжнародній арені. “Наша позиція щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України ніколи не зміниться,” — сказав він.
“Окремо співрозмовники обговорили реформи в Україні. Віце-прем’єр-міністр повідомила про досягнення, перш за все, у стабілізації економічної ситуації. В.Амендола запевнив, що в Італії це бачать і готові до розширення співпраці. Ішлося про співробітництво в безпековій сфері, інвестиції в енергетику та розвиток малого і середнього підприємництва,” — додали в прес-службі КМУ.
В.Амендола повідомив, що представників італійського бізнесу вже заохочують звертати увагу на перспективний український ринок.