И.Климпуш-Цинцадзе встретилась с заместителем МИД Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с заместителем Министра иностранных дел Италии Винченцо Амендола, передает со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
Отмечают, что главными темами разговора стали сотрудничество стран на международной арене, ситуация на востоке Украины и прогресс реформ.
"Винченцо Амендола рассказал о планах сотрудничества и поддержку Италией вопросов, затронутых Украины в рамках деятельности международных организаций и институтов, в частности, в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, Европейском парламенте и Европейском Совете", - говорится в сообщении.
Представитель Италии заверил, что позиция его страны является непоколебимой в вопросах поддержки Украины на международной арене. "Наша позиция по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины никогда не изменится", - сказал он.
"Отдельно собеседники обсудили реформы в Украине. Вице-премьер-министр сообщила о достижении, прежде всего, в стабилизации экономической ситуации. В.Амендола заверил, что в Италии это видят и готовы к расширению сотрудничества. Речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности, инвестиции в энергетику и развитие малого и среднего предпринимательства ", - добавили в пресс-службе КМУ.
В.Амендола сообщил, что представителей итальянского бизнеса уже поощряют обращать внимание на перспективный украинский рынок.