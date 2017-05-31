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І.Климпуш-Цинцадзе: у жодній сфері Угода про асоціацію з ЄС не реалізована на 100%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. На сьогодні, за три роки функціонування угоди про асоціацію з ЄС в тимчасовому режимі застосування, наближення українського законодавства в жодній зі сфер не відбулося на 100% відповідно до графіку. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявила віце-прем'єр-міністр з питан європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

І.Климпуш-Цинцадзе: у жодній сфері Угода про асоціацію з ЄС не реалізована на 100%

“Ми бачимо, що, на жаль, протягом трьох років функціонування угоди, в тимчасовому режимі застосування, на жаль, наближення нашого законодавства на 100%, повністю, відповідно до графіку в жодній зі сфер не відбулося”, — заявила віце-прем’єр.

Вона зазначила, що, наприклад, Україна не виконує зобов’язання в сфері транспорту через протистояння різних груп інтересів, зокрема в парламенті.

"Було відкликано євроінтеграційні законопроекти, які гарантували безпеку на дорозі і безпеку під час автомобільно-пасажирських перевезень і відповідно наші громадяни продовжіють їздити на зовсім небезпечних маршрутках”, - сказала І.Климпуш-Цинцадзе.

Окрім того, за її словами, в Україні не працюють інструменти оскарження порушених прав.

“Через той же популізм різних політичних сил ми бачимо, що соціальні і трудові права громадян залишаються незахищеними на належному рівні і, більше того, у нас не працюють, відповідно до права ЄС, інструменти оскарження порушених прав і затягується процес ухвалення стандартів безпеки праці в Україні”, — сказала І.Климпуш- Цинцадзе.

Також вона повідомила, що “не виконуються повною мірою найбільш важливі блоки угоди, які покликані, зокрема, забезпечити як залучення інвестицій, так і підвищення прозорості, забезпечити належне функціонування зони вільної торгівлі і скасування нетарифних бар’єрів для руху товарів. Мова в першу чергу йде про митні процедури... але ще в 2015 року до ВР мали бути подані комплексні зміни митного законодавства на основі Митного кодексу ЄС для цих послуг. Натомість ми на даний момент маємо виключно фрагментарні зміни і маємо тільки проект концепції, який зовсім не базується, як ми зобов’язувалися, на Митному кодексі ЄС, а який враховує тільки окремі положення угоди. Очевидно, виникає питання: що це? Чи неспроможність, чи відсутність волі, чи недостатність кадрів, чи небажання виконувати свої зобов’язання”.

Як повідомляв УНН, І.Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію.

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