І.Климпуш-Цинцадзе: у жодній сфері Угода про асоціацію з ЄС не реалізована на 100%

КИЇВ. 31 травня. УНН. На сьогодні, за три роки функціонування угоди про асоціацію з ЄС в тимчасовому режимі застосування, наближення українського законодавства в жодній зі сфер не відбулося на 100% відповідно до графіку. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявила віце-прем'єр-міністр з питан європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.