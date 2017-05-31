И.Климпуш-Цинцадзе: ни в одной сфере Соглашение об ассоциации с ЕС не реализовано на 100%

"Мы видим, что, к сожалению, в течение трех лет функционирования соглашения во временном режиме применения, к сожалению, приближение нашего законодательства на 100%, полностью, в соответствии с графиком ни в одной из сфер не произошло", - заявила вице-премьер.

Она отметила, что, например, Украина не выполняет обязательства в сфере транспорта из-за противостояния различных групп интересов, в частности в парламенте.

"Были отозваны евроинтеграционные законопроекты, которые гарантировали безопасность на дороге и безопасность во время автомобильно-пассажирских перевозок и, соответственно, наши граждане продолжают ездить на совершенно опасных маршрутках", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, по ее словам, в Украине не работают инструменты обжалования нарушенных прав.

"Из-за того же популизма различных политических сил мы видим, что социальные и трудовые права граждан остаются незащищенными на должном уровне и, более того, у нас не работают, в соответствии с правом ЕС, инструменты обжалования нарушенных прав и затягивается процесс принятия стандартов безопасности труда в Украине", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Также она сообщила, что "не выполняются в полной мере наиболее важные блоки соглашения, которые призваны, в частности, обеспечить как привлечение инвестиций, так и повышение прозрачности, обеспечить надлежащее функционирование зоны свободной торговли и отмены нетарифных барьеров для движения товаров. Речь в первую очередь идет о таможенных процедурах ... но еще в 2015 году в ВР должны были быть представлены комплексные изменения таможенного законодательства на основе Таможенного кодекса ЕС для этих услуг. Зато мы сейчас имеем исключительно фрагментарные изменения и имеем только проект концепции, который вовсе не базируется, как мы обязывались на Таможенном кодексе ЕС, а учитывающий только отдельные положения соглашения. Очевидно, возникает вопрос: что это? Или несостоятельность или отсутствие воли, или недостаточность кадров, или нежелание выполнять свои обязательства".

Как сообщал УНН, И.Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации.