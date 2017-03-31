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І.Климпуш-Цинцадзе провела зустріч із делегацією НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе провела зустріч із делегацією штаб-квартири НАТО на чолі із високим представником НАТО з питань нових викликів та загроз Джеймі Шеа, передає УНН з посиланням на прес-центр КМУ.

Так, представник НАТО поінформував про розширення існуючих спроможностей НАТО для започаткування нових проектів, що сприятимуть зміцненню обороноздатності та ефективному реформуванню сектора безпеки та оборони України.

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Він висловив думку Альянсу про те, що Україна на правильному шляху в розбудові прозорих і ефективних оборонних закупівель. “Необхідно знайти найбільш виважену та адаптовану до українських реалій модель закупівель, яка підійде саме вам,” — сказав він.

Також, обговорюючи питання допомоги Україні в рамках реалізації трастового фонду Україна — НАТО з питань кібербезпеки, Іванна Климпуш-Цинцадзе торкнулася взаємодії у питаннях захисту критичної інфраструктури, що в умовах збройного конфлікту на сході України є одними з ключових.

Попереднє засідання Групи відбулося у 2010 році.

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