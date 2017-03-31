І.Климпуш-Цинцадзе провела зустріч із делегацією НАТО

Так, представник НАТО поінформував про розширення існуючих спроможностей НАТО для започаткування нових проектів, що сприятимуть зміцненню обороноздатності та ефективному реформуванню сектора безпеки та оборони України.

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Він висловив думку Альянсу про те, що Україна на правильному шляху в розбудові прозорих і ефективних оборонних закупівель. “Необхідно знайти найбільш виважену та адаптовану до українських реалій модель закупівель, яка підійде саме вам,” — сказав він.

Також, обговорюючи питання допомоги Україні в рамках реалізації трастового фонду Україна — НАТО з питань кібербезпеки, Іванна Климпуш-Цинцадзе торкнулася взаємодії у питаннях захисту критичної інфраструктури, що в умовах збройного конфлікту на сході України є одними з ключових.

Попереднє засідання Групи відбулося у 2010 році.