И.Климпуш-Цинцадзе провела встречу с делегацией штаб-квартиры НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе провела встречу с делегацией штаб-квартиры НАТО во главе с высоким представителем НАТО по вопросам новых вызовов и угроз Джейми Шеа, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КМУ .
Так, представитель НАТО сообщил о расширении существующих возможностей НАТО для начала новых проектов, которые будут способствовать укреплению обороноспособности и эффективному реформированию сектора безопасности и обороны Украины.
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Он высказал мнение Альянса о том, что Украина на правильном пути в развитии прозрачных и эффективных оборонных закупок. "Необходимо найти наиболее взвешенную и адаптированную к украинским реалиям модель закупок, которая подойдет именно вам", - сказал он.
Также, обсуждая вопрос помощи Украине в рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности, Иванна Климпуш-Цинцадзе коснулась взаимодействия в вопросах защиты критической инфраструктуры, в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины являются одними из ключевых.
Предыдущее заседание Группы состоялось в 2010 году.