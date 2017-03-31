И.Климпуш-Цинцадзе провела встречу с делегацией штаб-квартиры НАТО

Так, представитель НАТО сообщил о расширении существующих возможностей НАТО для начала новых проектов, которые будут способствовать укреплению обороноспособности и эффективному реформированию сектора безопасности и обороны Украины.

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Он высказал мнение Альянса о том, что Украина на правильном пути в развитии прозрачных и эффективных оборонных закупок. "Необходимо найти наиболее взвешенную и адаптированную к украинским реалиям модель закупок, которая подойдет именно вам", - сказал он.

Также, обсуждая вопрос помощи Украине в рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности, Иванна Климпуш-Цинцадзе коснулась взаимодействия в вопросах защиты критической инфраструктуры, в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины являются одними из ключевых.

Предыдущее заседание Группы состоялось в 2010 году.