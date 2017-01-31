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І.Климпуш-Цинцадзе про Авдіївку: світ має знати правду про злочини Кремля

І.Климпуш-Цинцадзе про Авдіївку: світ має знати правду про злочини Кремля

Київ • УНН

 • 11558 перегляди

КИЇВ. 31січня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що світ повинен знати про злочини Кремля проти України, зокрема про обстріли у Авдіївці. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Останніми днями ситуація на сході України драматично погіршилася. Заборонена Мінськими угодами зброя широко використовується Росією у Авдіївці та на всій лінії розмежування… 7-ро українських захисників убито, десятки поранено за останні 2 доби. Відмова Росії та її маріонеток припинити вогонь задля того, щоб відновити інфраструктуру, може залишити 400 тисяч людей у регіоні без води, електроенергії і тепла за температури -20 С… Світ має знати правду про злочини Кремля – лише тоді він збагне глибину прірви, в яку нас всіх штовхає Росія", - написала І. Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Як повідомляв УНН, Україна доповнить позов до Міжнародного суду ООН проти РФ матеріалами про Авдіївку.

Українські Національні Новини

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