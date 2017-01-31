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И.Климпуш-Цинцадзе о Авдеевке: мир должен знать правду о преступлениях Кремля

И.Климпуш-Цинцадзе о Авдеевке: мир должен знать правду о преступлениях Кремля

Киев • УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 31января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что мир должен знать о преступлениях Кремля против Украины, в частности об обстрелах в Авдеевке. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В последние дни ситуация на востоке Украины драматично ухудшилась. Запрещенное минскими соглашениями оружие широко используется Россией в Авдеевке и по всей линии разграничения... семь украинских защитников убиты, десятки ранены за последние 2 суток. Отказ России и ее марионеток прекратить огонь для того, чтобы восстановить инфраструктуру, может оставить 400 тысяч человек в регионе без воды, электроэнергии и тепла при температуре -20... Мир должен знать правду о преступлениях Кремля - ​​лишь тогда он поймет глубину пропасти, в которую нас всех толкает Россия", - написала И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Как сообщал УНН, Украина дополнит иск в Международный суд ООН против РФ материалами о Авдеевке.

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