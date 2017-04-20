І.Климпуш-Цинцадзе пообіцяла українцям літні відпустки з “безвізом”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Уже під час літніх відпусток українці матимуть змогу скористатися безвізовим режимом. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“Остаточного рішення щодо безвізу ще не було схвалено. Ми пройшли це важливе рішення Європейського парламенту, коли представники різних політичних сил з різних країн проголосували переважною більшістю за надання Україні безвізового режиму. І, відповідно, зараз ми очікуємо засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу, яке має відбутися наприкінці квітня”, — зазначила вона.
На цьому засіданні, пояснила віце-прем’єр-міністр, має відбутися чергове підтвердження цього рішення, і це є одним із процедурних моментів.
“Потім має бути засідання Європейської Ради, де має бути підтверджене це рішення кваліфікованою більшістю країн. Тобто не консенсусом, а більшістю країн, які представляють дві третіх громадян країн ЄС. Після чого має відбутися підписання відповідного документу, і я надіюся, що під час літніх відпусток ті, хто хоче зможуть скористатися безвізом, але за наявності біометричного паспорту”, — наголосила І.Климпуш-Цинцадзе.
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