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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22063 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83548 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142549 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111667 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113358 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110493 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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И.Климпуш-Цинцадзе пообещала украинцам летние отпуска с "безвизом"

И.Климпуш-Цинцадзе пообещала украинцам летние отпуска с "безвизом"

Киев  •  УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Уже во время летних отпусков украинцы смогут воспользоваться безвизовым режимом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Окончательного решения по "безвизу" еще не было принято. Мы прошли это важное решение Европейского парламента, когда представители разных политических сил из разных стран проголосовали подавляющим большинством за предоставление Украине безвизового режима. И, соответственно, сейчас мы ожидаем заседания комитета постоянных представителей стран Европейского Союза, которое должно состояться в конце апреля", - отметила она.

На этом заседании, пояснила вице-премьер-министр, должно состояться очередное подтверждение этого решения, и это является одним из процедурных моментов.

"Затем должно быть заседание Европейского Совета, где должно быть подтверждено это решение квалифицированным большинством стран. То есть не консенсусом, а большинством стран, представляющих две трети граждан стран ЕС. После чего должно состояться подписание соответствующего документа, и я надеюсь, что во время летних отпусков те, кто хочет смогут воспользоваться безвизом, но при наличии биометрического паспорта", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

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