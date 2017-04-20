И.Климпуш-Цинцадзе пообещала украинцам летние отпуска с "безвизом"

"Окончательного решения по "безвизу" еще не было принято. Мы прошли это важное решение Европейского парламента, когда представители разных политических сил из разных стран проголосовали подавляющим большинством за предоставление Украине безвизового режима. И, соответственно, сейчас мы ожидаем заседания комитета постоянных представителей стран Европейского Союза, которое должно состояться в конце апреля", - отметила она.

На этом заседании, пояснила вице-премьер-министр, должно состояться очередное подтверждение этого решения, и это является одним из процедурных моментов.

"Затем должно быть заседание Европейского Совета, где должно быть подтверждено это решение квалифицированным большинством стран. То есть не консенсусом, а большинством стран, представляющих две трети граждан стран ЕС. После чего должно состояться подписание соответствующего документа, и я надеюсь, что во время летних отпусков те, кто хочет смогут воспользоваться безвизом, но при наличии биометрического паспорта", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

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