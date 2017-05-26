І.Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе дала доручення пришвидшити роботу з розробки "дорожніх карт" з імплементації Угоди про Асоціацію для європейської сторони. Про це вона заявила на нараді заступників міністрів з питань європейської інтеграції за участі Представництва ЄС в Україні, повідомляє прес-служба, передає УНН.
“Хочу зазначити, що шлях від розробки до ухвалення акту (Угоди про Асоціацію — ред.) є зазвичай дуже тривалий та складний. Це пов’язано з тим, що для імплементації актів ЄС, які регулюють більшість сфер економіки, Україна повинна повністю змінити свої підходи та правила правового регулювання, що в свою чергу викликає дискусії, а іноді й спротив бізнесу та парламентарів”, — заявила І.Климпуш-Цинцадзе.
Вона також повідомила, що дала доручення пришвидшити роботу щодо опрацювання та передачі європейській стороні “дорожніх карт” з надання послуг у таких сферах, як фінансові послуги, публічні закупівлі, поштові та кур’єрські послуги, а також у сфері зв’язку.
На думку Віце-прем’єра, що лише комплексний підхід дозволить розробити та прийняти якісні акти.
І.Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що імплементація угоди з ЄС не закінчується лише розробкою та прийняттям акта, вона потребує й інституційних змін, зокрема, розробки та удосконалення IT-складової, збільшення або перекваліфікації персоналу, а в умовах складної економічної ситуації це досить болючий процес.
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