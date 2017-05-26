И.Климпуш-Цинцадзе поручила ускорить работу над "дорожными картами" имплементации соглашения с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе дала поручение ускорить работу по разработке "дорожных карт" по имплементации Соглашения об ассоциации для европейской стороны. Об этом она заявила на совещании заместителей министров по вопросам европейской интеграции при участии Представительства ЕС в Украине, сообщает пресс-служба, передает УНН.
"Хочу отметить, что путь от разработки до принятия акта (Соглашения об ассоциации - ред.) является обычно очень длительным и сложным. Это связано с тем, что для имплементации актов ЕС, регулирующих большинство сфер экономики, Украина должна полностью изменить свои подходы и правила правового регулирования, что в свою очередь вызывает дискуссии, а иногда и сопротивление бизнеса и парламентариев", - заявила И.Климпуш-Цинцадзе.
Она также сообщила, что дала поручение ускорить работу по разработке и передачи европейской стороне "дорожных карт" по предоставлению услуг в таких сферах, как финансовые услуги, публичные закупки, почтовые и курьерские услуги, а также в сфере связи.
По мнению вице-премьера, только комплексный подход позволит разработать и принять качественные акты.
И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что имплементация соглашения с ЕС не заканчивается только разработкой и принятием акта, она требует и институциональных изменений, в частности, разработки и совершенствования IT-составляющей, увеличения или переквалификации персонала, а в условиях сложной экономической ситуации это довольно болезненный процесс.
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