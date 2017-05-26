И.Климпуш-Цинцадзе поручила ускорить работу над "дорожными картами" имплементации соглашения с ЕС

"Хочу отметить, что путь от разработки до принятия акта (Соглашения об ассоциации - ред.) является обычно очень длительным и сложным. Это связано с тем, что для имплементации актов ЕС, регулирующих большинство сфер экономики, Украина должна полностью изменить свои подходы и правила правового регулирования, что в свою очередь вызывает дискуссии, а иногда и сопротивление бизнеса и парламентариев", - заявила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также сообщила, что дала поручение ускорить работу по разработке и передачи европейской стороне "дорожных карт" по предоставлению услуг в таких сферах, как финансовые услуги, публичные закупки, почтовые и курьерские услуги, а также в сфере связи.

По мнению вице-премьера, только комплексный подход позволит разработать и принять качественные акты.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что имплементация соглашения с ЕС не заканчивается только разработкой и принятием акта, она требует и институциональных изменений, в частности, разработки и совершенствования IT-составляющей, увеличения или переквалификации персонала, а в условиях сложной экономической ситуации это довольно болезненный процесс.

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