І.Геращенко заявила, що Росія гальмує роботу всіх підгруп у Мінську

"Сьогодні ми маємо серйозне гальмування роботи Мінських груп... і зверніть увагу, що минулого тижня мала відбутися зустріч у Парижі заступників міністрів закордонних справ у Нормандському форматі на якій мали підсумувати те, що зроблено після останньої зустрічі міністрів. Власне показово, яка країна туди не делегувала свого представника – Російська Федерація, яка зацікавлена і в дискредитації Нормандського формату і в дискредитації Мінського процесу, тому що на сьогодні РФ не збирається виходити з Донбасу і навпаки ми бачимо небезпечні процеси: все більша інтеграція окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", - розповіла І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 27 березня, що в Кремлі поки не бачать передумов для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації в Україні.