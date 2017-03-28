И.Геращенко заявила, что Россия тормозит работу всех подгрупп в Минске

"Сегодня мы имеем серьезное торможение работы Минской группы ... и обратите внимание, что на прошлой неделе должна была состояться встреча в Париже заместителей министров иностранных дел в нормандской формате на которой должны суммировать то, что сделано после последней встречи министров. Собственно показательно, какая страна туда не делегировали своего представителя - Российская Федерация, заинтересована и в дискредитации Нормандского формата и в дискредитации Минского процесса, так как на сегодня РФ не собирается выходить из Донбасса и наоборот мы видим опасные процесы: все большая интеграция оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к России", - рассказала И. Геращенко.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 марта, что в Кремле пока не видят предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине .