І.Геращенко заявила про 121 українського заручника на окупованій частині Донбасу

“Ірина Геращенко зазначила, що на сьогодні відомо про 121 особу, що незаконно утримуються у місцях неволі на Донбасі”, — йдеться в повідомленнні.

Також зазначено, що перший заступник Голови Верховної Ради України поінформувала присутніх про роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, що незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської областей.