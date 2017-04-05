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І.Геращенко заявила про 121 українського заручника на окупованій частині Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, що є також представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, повідомила, що наразі відомо про 121 особу, що незаконно утримуються в місцях неволі на окупованій частині Донбасу, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

“Ірина Геращенко зазначила, що на сьогодні відомо про 121 особу, що незаконно утримуються у місцях неволі на Донбасі”, — йдеться в повідомленнні.

Також зазначено, що перший заступник Голови Верховної Ради України поінформувала присутніх про роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, що незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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