И.Геращенко заявила о 121 украинских заложника на оккупированной части Донбасса

“Ирина Геращенко отметила, что на сегодня известно о 121 человек, незаконно содержатся в местах неволе на Донбассе”, — говорится в сообщении.

Также указано, что первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины проинформировала присутствующих о работе гуманитарной подгруппы ТКГ, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.