И.Геращенко заявила о 121 украинских заложника на оккупированной части Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, который является также представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, сообщила, что пока известно о 121 человек, незаконно содержащихся в местах неволе на оккупированной части Донбасса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
“Ирина Геращенко отметила, что на сегодня известно о 121 человек, незаконно содержатся в местах неволе на Донбассе”, — говорится в сообщении.
Также указано, что первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины проинформировала присутствующих о работе гуманитарной подгруппы ТКГ, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.