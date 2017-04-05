И.Геращенко заявила о 121 украинских заложника на оккупированной части Донбасса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103794 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159555 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117848 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113024 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103649 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154344 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Геращенко заявила о 121 украинских заложника на оккупированной части Донбасса

И.Геращенко заявила о 121 украинских заложника на оккупированной части Донбасса

Киев  •  УНН

 • 6963 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, который является также представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, сообщила, что пока известно о 121 человек, незаконно содержащихся в местах неволе на оккупированной части Донбасса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

“Ирина Геращенко отметила, что на сегодня известно о 121 человек, незаконно содержатся в местах неволе на Донбассе”, — говорится в сообщении.

Также указано, что первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины проинформировала присутствующих о работе гуманитарной подгруппы ТКГ, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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