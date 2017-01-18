І.Геращенко запросила голову ОБСЄ С.Курца на відкриття КПВВ "Золоте"

"Разом з головою ВР Андірієм Парубієм та нардепом Марією Іоновою зустрілися 17 січня з головою ОБСЄ Себастіаном Курцом. Я підтримую позицію Курца що гуманітарні та безпекові блоки мають бути пріоритетними на зустрічах у Мінську в 2017 році. Я передала прохання від жителів Луганщини, щоб було зроблено все можливе для відкриття пункту пропуску "Золоте". Від імені української сторони я запросила С.Курца на відкриття цього важливого для людей з обох боків лінії зіткнення КПВВ", - написала вона.

Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з діючим Головою ОБСЄ Себастьяном Курцом наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності Європейського Союзу у цьому питанні.