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І.Геращенко запросила голову ОБСЄ С.Курца на відкриття КПВВ "Золоте"

І.Геращенко запросила голову ОБСЄ С.Курца на відкриття КПВВ "Золоте"

Київ • УНН

 • 8594 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко вчора під час зустрічі з головою ОБСЄ Себастьяном Курцом передала йому прохання жителів Донбасу посприяти у відкритті КПВВ "Золоте" та від української сторони запросила його на відкриття цього КПВВ. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Разом з головою ВР Андірієм Парубієм та нардепом Марією Іоновою зустрілися 17 січня з головою ОБСЄ Себастіаном Курцом. Я підтримую позицію Курца що гуманітарні та безпекові блоки мають бути пріоритетними на зустрічах у Мінську в 2017 році. Я передала прохання від жителів Луганщини, щоб було зроблено все можливе для відкриття пункту пропуску "Золоте". Від імені української сторони я запросила С.Курца на відкриття цього важливого для людей з обох боків лінії зіткнення КПВВ", - написала вона.

Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з діючим Головою ОБСЄ Себастьяном Курцом наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності Європейського Союзу у цьому питанні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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