И.Геращенко пригласила главу ОБСЕ С.Курца на открытие КПВВ "Золотой"

"Вместе со спикером ВР Андреем Парубием и нардепом Марией Ионовой встретились 17 января с главой ОБСЕ Себастианом Курцем. Я поддерживаю позицию Курца, что гуманитарные и оборонные блоки должны быть приоритетными на встречах в Минске в 2017 году. Я передала просьбу от жителей Луганской области, чтобы было сделано все возможное для открытия пункта пропуска "Золотое". От имени украинской стороны я пригласила С.Курца на открытие этого важного для людей с обеих сторон линии столкновения КПВВ", - написала она.

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с действующим главой ОБСЕ С.Курцем подчеркнул важность для Украины решения о продлении санкций против российской Федерации и единства Европейского Союза в этом вопросе.