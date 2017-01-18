И.Геращенко пригласила главу ОБСЕ С.Курца на открытие КПВВ "Золотой"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко вчера во время встречи с главой ОБСЕ С.Курцем передала ему просьбу жителей Донбасса посодействовать в открытии КПВВ "Золотой" и от украинской стороны пригласила его на открытие этого КПВВ. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вместе со спикером ВР Андреем Парубием и нардепом Марией Ионовой встретились 17 января с главой ОБСЕ Себастианом Курцем. Я поддерживаю позицию Курца, что гуманитарные и оборонные блоки должны быть приоритетными на встречах в Минске в 2017 году. Я передала просьбу от жителей Луганской области, чтобы было сделано все возможное для открытия пункта пропуска "Золотое". От имени украинской стороны я пригласила С.Курца на открытие этого важного для людей с обеих сторон линии столкновения КПВВ", - написала она.
Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с действующим главой ОБСЕ С.Курцем подчеркнул важность для Украины решения о продлении санкций против российской Федерации и единства Европейского Союза в этом вопросе.