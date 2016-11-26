І.Геращенко запропонувала об'єднати зусилля для виконання ЄС зобов'язань щодо "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала політикам на цей місяць об'єднати зусилля і використати усі можливості і канали, аби ЄС виконав свою частину зобов'язань щодо лібералізації візового режиму для українців. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"А чи були заяви, звернення, акції "єврооптимістів" до керівництва ЄС, до посольств країн ЄС і представництва ЄС в Україні після саміту з вимогою надати Україні, яка виконала всі 144 умови ПДВЛ, безвізовий режим без зволікання? Бо я не бачила жодної реакції, можливо, пропустила. Критику української влади в стилі "всьопропалозрада" бачила, апеляції до ЄС - не бачила", - зауважила вона.
На думку І.Геращенко, "було б важливо "єврооптимістам" саме зараз заявити про свою позицію і вимагати оптимістичних новин для України з боку ЄС".
"Пропоную зараз, на цей місяць об'єднати зусилля і використати всі наші можливості і канали, аби ЄС виконав свою частину зобов'язань і не втратив довіри в очах українців", - зазначила І.Геращенко.
Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер зазначив, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року.