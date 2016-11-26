И.Геращенко предложила объединить усилия для выполнения ЕС обязательств по "безвизу"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила политикам на этот месяц объединить усилия и использовать все возможности и каналы, чтобы ЕС выполнил свою часть обязательств по либерализации визового режима для украинцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"А были ли заявления, акции "еврооптимистов" к руководству ЕС, в посольствам стран ЕС и представительствам ЕС в Украине после саммита с требованием предоставить Украине, которая выполнила все 144 условия ПДВЛ, безвизовый режим без промедления? Потому что я не видела никакой реакции, возможно, пропустила. Критику украинской власти в стиле "всьопропалозрада" видела, апелляции к ЕС - не видела", - отметила она.
По мнению И.Геращенко, "было бы важно "еврооптимистам" именно сейчас заявить о своей позиции и требовать оптимистичных новостей для Украины со стороны ЕС".
"Предлагаю сейчас, в этом месяце объединить усилия и использовать все наши возможности и каналы, чтобы ЕС выполнил свою часть обязательств и не потерял доверия в глазах украинцев", - отметила И.Геращенко.