І.Геращенко: Європейський союз втрачає довіру серед українського суспільства

“Важливо , аби в українському суспільстві правильно розуміли, що вся історія стосовно безвізу не пов’язана з якоюсь українською зрадою . Ми все зробили в цьому питанні . Але, на жаль, ми зіштовхнулися з позицією, коли європейська сторона веде себе не зовсім зрозуміло, безпідставно прив’язуючи безвізовий режим до так званого „спеціального механізму “, відтерміновуючи введення безвізового режиму для нас. Я для себе не можу знайти пояснення цих позицій і чесно про це говорю з європейськими партнерами. Для мене так само очевидно, що вся ця історія обернулася тим, що європейській союз втрачає довіру серед українського суспільства. А це дуже серйозно”, — зауважила політик.

"Це не означає, що українське суспільство змінює свої принципи, або що в нас щось змінюється в зовнішніх пріоритетах. Але, так само відданість принципам має демонструвати сьогодні Європейський Союз, який від України завжди вимагає відповідальної політики. Так, це правильно, але має бути відповідальним і Європейський Союз",- наголосила І.Геращенко.

Що стосується внутрішньої політики, то відповідаючи на питання щодо дочасних виборів до парламенту, Ірина Геращенко зазначила, що їх не буде.

"2017 рік буде непростим і це очевидно... Часто будуть емоції , а не раціо при голосуванні , чи позиція — такий у нас парламент. Але я переконана, що ті, хто зараз стурбовані підготовкою до дочасних виборів, дарма витрачають кошти. Краще ці кошти витратити на доброчинність , на фронт, на допомогу переселенцям, на допомогу хворим дітям, ніж на плакати та ролики... Тому що дочасних виборів не буде",- зауважила Ірина Геращенко.