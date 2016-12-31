И.Геращенко Европейский союз теряет доверие в украинском обществе

"Важно, чтобы в украинском обществе правильно понимали, что вся история по безвизу не связана с каким-то украинским предательством. Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем понятно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизмамеханизму", откладывая введение безвизового режима для нас. Я для себя не могу найти объяснения этих позиций и честно об этом говорю с европейскими партнерами. Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что европейской союз теряет доверие в украинском обществе. А это очень серьезно ", - отметила политик.

"Это не означает, что украинское общество меняет свои принципы, или что у нас что-то меняется во внешних приоритетах. Но, так же преданность принципам должен демонстрировать сегодня Европейский Союз, который от Украины всегда требует ответственной политики. Да, это правильно, но должен быть ответственным и Европейский Союз ", - отметила И. Геращенко.

Что касается внутренней политики, то отвечая на вопрос о досрочных выборах в парламент, Ирина Геращенко отметила, что их не будет.

"2017 будет непростым и это очевидно ... Часто будут эмоции, а не рацио при голосовании, или позиция - такой у нас парламент. Но я убеждена, что те, кто сейчас обеспокоены подготовкой к досрочным выборам, зря тратят средства. Лучше эти средства потратить на благотворительность, на фронт, на помощь переселенцам, на помощь больным детям, чем на плакаты и ролики ... Потому что досрочных выборов не будет ", - отметила Ирина Геращенко.