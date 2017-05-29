І.Геращенко виступила за прийняття резолюції на ПА ОБСЄ через загибель спостерігача на Донбасі

КИЇВ. 29 травня. УНН. Загибель спостерігача ОБСЄ і факт сексуального домагання жінки-спостерігача мають стати фактами для прийняття резолюції на Парламентській асамблеї ОБСЄ. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.