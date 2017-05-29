І.Геращенко виступила за прийняття резолюції на ПА ОБСЄ через загибель спостерігача на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Загибель спостерігача ОБСЄ і факт сексуального домагання жінки-спостерігача мають стати фактами для прийняття резолюції на Парламентській асамблеї ОБСЄ. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“Нам здається, що у подібних випадках уряди інших країн членів ОБСЄ мають більш жорстко, публічно реагувати на такі факти. В мінській групі ми будемо дотискати представників ОРДО і ОРЛО провести всебічне розслідування і щодо факту загибелі спостерігача, і факту сексуальних домагань до жінки-спостерігача”, — наголосила перший заступник голови ВР.
Вона також зауважила, що мають бути встановлені прізвища, і винні мають бути покарані.
“Це має стати спеціальним фактом для прийняття резолюції на Парламентській асамблеї ОБСЄ. Тут не може бути політики, це спільне несприйняття агресії, жорстокості і несприйняття антигуманних методів”, — підкреслила політик.
І.Геращенко зазначила, що уряди країн-учасниць ОБСЄ повинні жорстко і публічно реагувати на такі факти, як це зробили уряди Німеччини, Франції та України.
Вона зауважила, що український парламент засуджує і не сприймає будь-які дії, що перешкоджають роботі місії ОБСЄ.
Нагадаємо, 8 травня 2017 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка до своєї представниці на непідконтрольних урядові України територіях Донецької області.
Як повідомляв УНН, 23 квітня під час патрулювання в районі села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Один співробітник місії загинув, двоє були поранені.