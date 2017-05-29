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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе

Киев • УНН

 • 8023 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Гибель наблюдателя ОБСЕ и факт сексуального домогательства женщины-наблюдателя должны стать фактами для принятия резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила во время встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе

“Нам кажется, что в подобных случаях правительства других стран-членов ОБСЕ должны более жестко, публично реагировать на такие факты. В минской группе мы будем дожимать представителей ОРДО и ОРЛО провести всестороннее расследование и по факту гибели наблюдателя, и факта сексуальных домогательств к женщине-наблюдателя”, — отметила первый заместитель главы ВР.

Она также отметила, что должны быть установлены фамилии, и виновные должны быть наказаны.

“Это должно стать специальным фактом для принятия резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Здесь не может быть политики, это общее неприятие агрессии, жестокости и неприятие антигуманных методов”, - подчеркнула политик.

И.Геращенко отметила, что правительства стран-участниц ОБСЕ должны жестко и публично реагировать на такие факты, как это сделали правительства Германии, Франции и Украины.

Она отметила, что украинский парламент осуждает и не приемлет любые действия, препятствующие работе миссии ОБСЕ.

Напомним, 8 мая 2017 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного мужчины к своей представительнице на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

Как сообщал УНН, 23 апреля во время патрулирования в районе села Пришиб в Луганской области подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, двое были ранены.

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