І.Геращенко відпустила депутатів до 11 квітня

Закриваючи засідання, І.Геращенко привітала парламентарів з Благовіщенням та нагадала, що наступне пленарне засідання відбудеться 11 квітня.

Нагадаємо, сьогодні у ВР відбулась традиційна година запитань до уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що на кордоні між Україною та Європейським союзом через посилення контролю з боку ЄС можливі додаткові перевірки. Це, за його словами, ніяк не пов’язано із запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами.