І.Геращенко відпустила депутатів до 11 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Закриваючи засідання, І.Геращенко привітала парламентарів з Благовіщенням та нагадала, що наступне пленарне засідання відбудеться 11 квітня.
Нагадаємо, сьогодні у ВР відбулась традиційна година запитань до уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що на кордоні між Україною та Європейським союзом через посилення контролю з боку ЄС можливі додаткові перевірки. Це, за його словами, ніяк не пов’язано із запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами.