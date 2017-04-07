И.Геращенко отпустила депутатов до 11 апреля

Закрывая заседание, И.Геращенко поздравила парламентариев с Благовещением и напомнила, что следующее пленарное заседание состоится 11 апреля.

Напомним, сегодня в ВР состоялся традиционный час вопросов к правительству. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что на границе между Украиной и Европейским союзом из-за усиления контроля со стороны ЕС возможные дополнительные проверки. Это, по его словам, никак не связано с введением безвизового режима или другими процедурами.