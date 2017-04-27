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І.Геращенко: "верифікація" задля звільнення заручників розпочнеться 28 квітня

Київ • УНН

 • 8696 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верифікація заяв осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати в рамках закону, заради звільнення заручників на Донбасі, розпочнеться 28 квітня. Про це перший заступник ВР, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

І.Геращенко: "верифікація" задля звільнення заручників розпочнеться 28 квітня

“На мінському фронті без перемін. Верифікація заяв осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати в рамках закону заради звільнення наших заручників, і при цьому ці особи відмовляються їхати в ОРДЛО, розпочнеться 28 квітня. Мала стартувати ще 18 квітня, ми були повністю готові, команда ОБСЄ, особисто координатор гуманітарної групи Тоні Фріш, представники СБУ і офісу Уповноваженого з прав людини вже були на Донбасі і готові були працювати, але представники ОРДЛО в останню хвилину тоді все зірвали, чому були свідками, і офіс Лутковської, і ОБСЄ”, — повідомила І.Геращенко.

Вона сподівається на те, що 28 квітня все обійдеться без сюрпризів, “верифікація розпочнеться, і це наблизить нас до звільнення заручників”.

Нагадаємо, ТКГ домовилася найближчим часом провести верифікацію відмов громадян від переміщення на територію ОРДЛО.

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