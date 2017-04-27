И.Геращенко: "верификация" для освобождения заложников начнется 28 апреля

"На минском фронте без перемен. Верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых можно помиловать в рамках закона ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля. Должна была стартовать еще 18 апреля, мы были полностью готовы, команда ОБСЕ, лично координатор гуманитарной группы Тони Фриш, представители СБУ и офиса Уполномоченного по правам человека уже были на Донбассе и готовы были работать, но представители ОРДЛО в последнюю минуту тогда все сорвали, чем были свидетелями, и офис Лутковской, и ОБСЕ", - сообщила И.Геращенко.

Она надеется на то, что 28 апреля все обойдется без сюрпризов, "верификация начнется, и это приблизит нас к освобождению заложников".

Напомним, ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО.