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І.Геращенко: в Україні має відбутися заочне засудження причетних до злочинів на Майдані

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні повинна відбутися процедура заочного засудження всіх причетних до злочинів проти Майдану, зокрема і В.Януковича. Про це заявила в ефірі телеканалу “112 Україна” перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

І.Геращенко: в Україні має відбутися заочне засудження причетних до злочинів на Майдані

“Я вважаю, що в Україні повинна відбутися процедура заочного засудження всіх причетних до злочинів проти Майдану. Сьогодні Януковича утримує та країна, яка продовжує війну проти України. Не схоже, щоб РФ була готова видати Януковича, але це не означає, що він повинен бути непокараним. Очевидно, що розслідування його безпосередньої участі у всіх тих трагічних подіях має відбутися до кінця, і він повинен нести відповідальність перед українським і міжнародним правосуддям”, — зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Святошинському суді Києва в режимі відеоконференції відбудеться допит Віктора Януковича в справі п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут”.

Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру і Олега Янішевського підозрюють у розстрілі 48 учасників Евромайдану на вул.Інститутській в Києві 20 лютого 2014 р.

Справу було об’єднано зі справою екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.

Слідчі встановили причетність спецроти київського “Беркуту” до розстрілів 48 протестувальників і нанесенню вогнепальних поранень 80 протестувальникам 20 лютого 2014 р. на вул.Інститутській.

За результатами розслідування повідомлено про підозру 25 співробітникам цієї спецроти і керівного складу полку “Беркут” у причетності до цих подій. 20 спецпризначенців оголосили в розшук та 5 перебувають під вартою.

Допит запланований на 13:00.

У ГПУ вважають, що можуть виникнути технічні перешкоди під час допиту Януковича. А захист екс-президента України допускає, що відповідний допит взагалі може бути зірваний.

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