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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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И.Геращенко: в Украине должно состояться заочное осуждение причастных к преступлениям на Майдане

Киев • УНН

 • 7126 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине должна состояться процедура заочного осуждения всех причастных к преступлениям против Майдана, в том числе и В.Януковича. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

И.Геращенко: в Украине должно состояться заочное осуждение причастных к преступлениям на Майдане

"Я считаю, что в Украине должна состояться процедура заочного осуждения всех причастных к преступлениям против Майдана. Сегодня Януковича удерживает та страна, которая продолжает войну против Украины. Не похоже, чтобы РФ была готова выдать Януковича, но это не значит, что он должен быть безнаказанным. Очевидно, что расследование его непосредственного участия во всех тех трагических событиях должно пройти до конца, и он должен нести ответственность перед украинским и международным правосудием", - отметила она.

Напомним, сегодня в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции состоится допрос Виктора Януковича в деле пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского подозревают в расстреле 48 участников Евромайдана на ул.Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 г.

Дело объединили с делом экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и нанесению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул.Институтской.

По результатам расследования сообщили о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящего состава полка "Беркут" в причастности к этим событиям. 20 спецназовцев объявили в розыск и 5 находятся под стражей.

Допрос запланирован на 13:00.

В ГПУ считают, что могут возникнуть технические препятствия во время допроса В.Януковича. А защита экс-президента Украины допускает, что соответствующий допрос вообще может быть сорван.

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