І.Геращенко: Україна наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ " Золоте"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Українська сторона наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ “Золоте” під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Попри те, що Україна 31 березня 2016 відкрила КПВВ ” Золоте", через деструктивну позицію бойовиків цей пункт і досі не працює, що створює серйозні гуманітарні проблеми жителям Луганщини по обидві сторони лінії зіткнення. Ми наполягаємо, щоб питання відкриття КПВВ стало пріоритетним і було піднято в тому числі головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Австрії“, — зазначила І.Геращенко.
Нагадаємо, скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня.
Як повідомляв УНН, бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ “Золоте”.