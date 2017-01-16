І.Геращенко: Україна наполягає зробити пріоритетним питання відкриття КПВВ " Золоте"

“Попри те, що Україна 31 березня 2016 відкрила КПВВ ” Золоте", через деструктивну позицію бойовиків цей пункт і досі не працює, що створює серйозні гуманітарні проблеми жителям Луганщини по обидві сторони лінії зіткнення. Ми наполягаємо, щоб питання відкриття КПВВ стало пріоритетним і було піднято в тому числі головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Австрії“, — зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, скайп-конференція за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня.

Як повідомляв УНН, бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ “Золоте”.