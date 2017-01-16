И.Геращенко: Украина будет настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое"

"Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 года открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганской области по обе стороны линии соприкосновения. Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стал приоритетным и был поднят в том числе председателем в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии", - отметила И. Геращенко.

Напомним, скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января.

Как сообщал УНН, боевики продолжают блокировать работу КПВВ "Золотое".