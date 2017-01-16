И.Геращенко: Украина будет настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона настаивает сделать приоритетным вопрос открытия КПВВ "Золотое" во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 года открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганской области по обе стороны линии соприкосновения. Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стал приоритетным и был поднят в том числе председателем в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии", - отметила И. Геращенко.
Напомним, скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января.
Как сообщал УНН, боевики продолжают блокировать работу КПВВ "Золотое".