І.Геращенко розповіла про "жорстку" розмову між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна та ЄС мали відкриту та часом жорстку розмову під час обговорення питань щодо лібералізації візового реживу, Угоди про асоціацію та санкцій проти РФ під час саміту у Брюсселі. Про це на своїй сторінці на Facebook повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Ми виконали все! І сьогодні ми вимагаємо, а не просимо від ЄС виконати свою частину зобов'язань...це була відкрита і часом жорстка розмова, де українська делегація дуже чітко відстоювала позиції по і по "безвізу", і по Угоді, і по санкціям проти РФ...нам потрібні не виправдання, не співчуття і занепокоєння, а чітка, послідовна та відповідальна позиція ЄС", - зазначила І.Геращенко.
Нагадаємо, Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом після запровадження призупинення механізму візового режиму.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС наголосив, що це перший саміт, коли Україна ставить питання перед ЄС - виконати власні зобов'язання.