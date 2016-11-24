І.Геращенко розповіла про "жорстку" розмову між Україною та ЄС

"Ми виконали все! І сьогодні ми вимагаємо, а не просимо від ЄС виконати свою частину зобов'язань...це була відкрита і часом жорстка розмова, де українська делегація дуже чітко відстоювала позиції по і по "безвізу", і по Угоді, і по санкціям проти РФ...нам потрібні не виправдання, не співчуття і занепокоєння, а чітка, послідовна та відповідальна позиція ЄС", - зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом після запровадження призупинення механізму візового режиму.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС наголосив, що це перший саміт, коли Україна ставить питання перед ЄС - виконати власні зобов'язання.