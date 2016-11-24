И.Геращенко рассказала о "жестком" разговоре между Украиной и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и ЕС имели открытый и временами жесткий разговор при обсуждении вопросов либерализации визового режима, Соглашения об ассоциации и санкций против РФ на саммите в Брюсселе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы выполнили все! И сегодня мы требуем, а не просим от ЕС выполнить свою часть обязательств... это был открытый и временами жесткий разговор, где украинская делегация очень четко отстаивала позиции и по "безвизу", и по Соглашению, и по санкциям против РФ... нам нужны не оправдания, не сочувствие и беспокойство, а четкая, последовательная и ответственная позиция ЕС", - отметила И.Геращенко.
Напомним, Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом после введения приостановления механизма визового режима.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС отметил, что это первый саммит, когда Украина ставит вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства.