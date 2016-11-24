И.Геращенко рассказала о "жестком" разговоре между Украиной и ЕС

"Мы выполнили все! И сегодня мы требуем, а не просим от ЕС выполнить свою часть обязательств... это был открытый и временами жесткий разговор, где украинская делегация очень четко отстаивала позиции и по "безвизу", и по Соглашению, и по санкциям против РФ... нам нужны не оправдания, не сочувствие и беспокойство, а четкая, последовательная и ответственная позиция ЕС", - отметила И.Геращенко.

Напомним, Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом после введения приостановления механизма визового режима.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС отметил, что это первый саммит, когда Украина ставит вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства.