І.Геращенко: наша спільна боротьба за Крим змусить росіян піти звідти з ганьбою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На своїй сторінці у Facebook перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко прокоментувала рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), яке стало першим комплексним документом головного керівного органу Ради Європи, присвяченим суто кримській проблематиці, передає УНН.
“По суті, це перше, таке жорстке і недвозначне саме рішення, а не “занепокоєння”, з вимогою порушника всіх міжнародних принципів — РФ припинити нівелювання прав кримських татар, негайно відновити діяльність Меджлісу і допустити лідерів кримських татар на окупований півострів. Також там звучить вимога допуску моніторингових місій і комісара з прав людини, які, згідно свого мандату, повинні моніторити дотримання прав людини і чиї рапорти можуть братися до уваги міжнародними судами,” — йдеться в повідомленні.
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Також вона відзначила, що це рішення КМРЄ стало можливим завдяки активній позиції української влади, президента, МЗС , всіх наших дипломатів, багатьох політиків і звичайно, лідерів кримських татар і правозахисних організацій та європейських партнерів.
“Також важливим аргументом стало проміжні рішення міжнародного суду ООН в Гаазі , наші постійні апеляції до Генсека РЄ з вимогою тиску на РФ і деокупації Криму. На всіх майданчиках ми піднімаємо питання Криму, проблему мілітаризації півострову, не порушення прав кримських татар і українців, репресій, політв’язнів, застосування каральної медицини проти лідерів кримських татар, арешти журналістів і “диверсантів”. Вода камін точить. Наша спільна боротьба за Крим рано чи пізно змусить росіян піти звідти з ганьбою. Я в це вірю. І разом з колегами докладу всіх зусиль, аби Крим залишався на порядку денному всіх міжнародних майданчиків. І ключове : Крим на Донбас не міняємо! Росіянам прийдеться віддати Україні і Крим, і Донбас,” — написала вона.