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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Геращенко: наша общая борьба за Крым заставит россиян уйти оттуда с позором

Киев • УНН

 • 10686 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На своей странице в Facebook первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко прокомментировала решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике, передает УНН.

И.Геращенко: наша общая борьба за Крым заставит россиян уйти оттуда с позором

"По сути, это первое, такое жесткое и недвусмысленное само решение, а не" беспокойство ", с требованием нарушителя всех международных принципов - РФ прекратить нивелирования прав крымских татар, немедленно возобновить деятельность Меджлиса и допустить лидеров крымских татар на оккупированный полуостров. Также там звучит требование допуска мониторинговых миссий и комиссара по правам человека, которые, согласно своему мандату, должны мониторить соблюдение прав человека и чьи рапорты могут приниматься во внимание международными судами ", - говорится в сообщении.

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Также она отметила, что это решение КМСЕ стало возможным благодаря активной позиции украинской власти, президента, МИД, всех наших дипломатов, многих политиков и конечно, лидеров крымских татар и правозащитных организаций и европейских партнеров.

"Также важным аргументом стало промежуточные решения международного суда ООН в Гааге, наши постоянные апелляции к Генсека СЕ с требованием давления на РФ и деоккупации Крыму. На всех площадках мы поднимаем вопрос Крыма, проблему милитаризации полуострова, не нарушение прав крымских татар и украинский, репрессий, политзаключенных, применения карательной медицины против лидеров крымских татар, аресты журналистов и "диверсантов". Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором. Я в это верю. И вместе с коллегами приложу все усилия, чтобы Крым оставался на повестке дня всех международных площадок. И ключевое: Крым на Донбасс не меняем! Россиянам придется отдать Украине и Крым, и Донбасс ", - написала она.

Украинские Национальные Новости

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