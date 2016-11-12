І.Геращенко: місія ОБСЄ майже щодня бачить машини з "вантажем 200", які їдуть з окупованого Донбасу в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні на Донбасі перебуває 40 тисяч незаконних збройних формувань, з яких більше 6 тисяч — російські кадрові військові. Про це в ефірі “5 каналу” повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“На Донбасі сьогодні 40 тисяч незаконних збройних формувань, з яких більше 6 тисяч російські кадрові військові. Дебальцеве, яке має бути демілітаризоване, але туди не пускають ОБСЄ, тому що там відновили залізничну колію, куди везуть зброю з Російської Федерації,” — зазначила перший заступник голови ВРУ.
“ОБСЄ нейтральне і аполітичне, де теж є дуже серйозний російський вплив, говорить, що вони чи не щодня бачать на неконтрольованому кордоні машини з "вантажем 200", який їде у бік Російської Федерації або швидкі допомоги. Це все дуже серйозні свідчення,” — наголосила Ірина Геращенко.
“Ми маємо більш активно доносити інформацію про те, що відбувається на Донбасі і в Криму,” — додала вона.
Як повідомляв УНН, за словами заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга, уздовж лінії зіткнення на Донбасі спостерігається погіршення ситуації.